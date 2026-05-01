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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 149,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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