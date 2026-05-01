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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical 168,2 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,4 Millionen HKD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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