Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,89 Prozent zurück. Hier wurden 147,8 Millionen HKD gegenüber 173,6 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,160 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,040 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 743,76 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 765,48 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at