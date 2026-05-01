Shanghai General Healthy Information and Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai General Healthy Information and Technology A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 76,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai General Healthy Information and Technology A 76,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at