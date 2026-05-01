|
01.05.2026 06:31:29
Shanghai General Healthy Information and Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai General Healthy Information and Technology A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 76,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai General Healthy Information and Technology A 76,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!