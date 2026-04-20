Shanghai Gentech A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Gentech A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Gentech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 970,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 676,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at