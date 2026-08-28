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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Gentech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Gentech A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,08 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,26 Milliarden CNY – eine Minderung von 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,34 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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