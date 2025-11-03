Shanghai Golden Union Business Management A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Golden Union Business Management A stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,13 Prozent zurück. Hier wurden 237,1 Millionen CNY gegenüber 255,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at