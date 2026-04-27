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27.04.2026 06:31:29
Shanghai Golden Union Business Management A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Golden Union Business Management A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach 0,110 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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