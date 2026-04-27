Shanghai Great Wisdom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Great Wisdom hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 181,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 165,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at