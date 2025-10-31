Shanghai Great Wisdom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Great Wisdom ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Great Wisdom die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 183,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at