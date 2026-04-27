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27.04.2026 06:31:29
Shanghai Guangdian Electric Group präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Guangdian Electric Group hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Guangdian Electric Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 165,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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