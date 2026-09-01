Shanghai Guangdian Electric Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Guangdian Electric Group hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 305,8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 228,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at