Shanghai Haibo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Haibo präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Shanghai Haibo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 65,75 Prozent auf 526,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Haibo 1,54 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at