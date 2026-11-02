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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Haixin Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Haixin Group hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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