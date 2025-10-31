Shanghai Haixin Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Haixin Group präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,03 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai Haixin Group mit 0,030 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 198,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at