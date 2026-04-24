Shanghai Haixin Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Haixin Group lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Haixin Group im vergangenen Quartal 160,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Haixin Group 158,8 Millionen CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,150 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 749,79 Millionen CNY, gegenüber 751,72 Millionen CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at