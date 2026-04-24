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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Haixin Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Haixin Group hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,020 USD. Im Vorjahr hatte Shanghai Haixin Group ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,13 Prozent auf 104,45 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 104,31 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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