Shanghai Haohai Biological Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Haohai Biological Technology veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Shanghai Haohai Biological Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Haohai Biological Technology 573,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 622,9 Millionen CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,08 CNY. Im Vorjahr waren 1,82 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,87 Prozent auf 2,68 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,47 Milliarden CNY gelegen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,91 CNY und einen Umsatz von 2,76 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
