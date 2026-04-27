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27.04.2026 06:31:29
Shanghai Haohai Biological Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Haohai Biological Technology hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Haohai Biological Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 571,4 Millionen CNY im Vergleich zu 618,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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