Shanghai Haohai Biological Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Haohai Biological Technology veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Haohai Biological Technology ein EPS von 0,370 HKD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Haohai Biological Technology mit einem Umsatz von insgesamt 629,6 Millionen HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 673,6 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,98 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,85 Prozent zurück. Hier wurden 2,68 Milliarden HKD gegenüber 2,91 Milliarden HKD im Vorjahr generiert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,91 CNY und einen Umsatz von 2,76 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

