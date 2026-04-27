Shanghai Haohai Biological Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Haohai Biological Technology lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Haohai Biological Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 644,8 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 661,3 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at