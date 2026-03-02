Shanghai Haoyuan Chemexpress A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Haoyuan Chemexpress A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,280 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 809,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 651,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,960 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,80 Prozent auf 2,87 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at