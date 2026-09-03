Shanghai Highly (Group): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Highly (Group) hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,09 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Highly (Group) einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,62 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at