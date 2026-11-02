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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Highly (Group) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Highly (Group) präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Highly (Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 640,2 Millionen USD im Vergleich zu 567,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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