Shanghai Highly (Group): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Highly (Group) hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Highly (Group) 825,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 784,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at