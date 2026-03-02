Shanghai HIUV New Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai HIUV New Materials A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Shanghai HIUV New Materials A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,30 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,730 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,90 Prozent auf 291,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 538,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,810 CNY. Im Vorjahr hatten -6,730 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,16 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,59 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 3,140 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,80 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at