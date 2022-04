Shanghai hofft auf Wende im Kampf gegen Corona-Pandemie

Shanghai (Reuters) - In der seit mehr als drei Wochen in einem Corona-Lockdown steckenden chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai zeichnet sich eine Beruhigung der Lage ab.

Die Behörden meldeten am Mittwoch keine neuen Infektionsfälle in zwei Stadtbezirken. Das weckt die Hoffnung, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen gelockert und zumindest einige Fabriken allmählich wieder die Arbeit aufnehmen können. "Die Seuchensituation in der Stadt zeigt in den vergangenen Tagen einen rückläufigen Trend", sagte Wu Qianyu vom Shanghaier Gesundheitsamt. "Die Ausbreitung in der Bevölkerung wurde wirksam eingedämmt."

Der Elektroautobauer Tesla ließ bereits am Dienstag nach einem mehr als dreiwöchigen Produktionsstopp die Bänder wieder anlaufen. Der US-Konzern steht auf einer von der chinesischen Regierung veröffentlichten Liste von 666 Unternehmen, die bei der Wiedereröffnung oder Aufrechterhaltung ihres Betriebs in Shanghai bevorzugt werden sollen.

Während 16,3 Millionen Menschen ihre Wohnungen oder Wohnanlagen immer noch nicht verlassen dürfen, können 7,85 Millionen Menschen in Fabriken zurückkehren oder wieder nach draußen gehen. Das seien zwei Millionen mehr als vorige Woche, so die Behörden. Einige Einwohner, deren Bewegungsbeschränkungen gelockert wurden, geben jedoch an, dass sie nach wie vor eine Erlaubnis der Behörden benötigen, um rauszugehen. Oftmals würde sie diese aber nicht erhalten.

Nutzer sozialer Medien berichteten über Busladungen von Einwohnern, die von zu Hause abgeholt und unter Quarantäne gestellt wurden. Darunter sollen sich auch Säuglinge und ältere Menschen befinden. Shanghai meldete für den Dienstag insgesamt rund 19.000 Coronafälle, nachdem es am Montag noch mehr als 20.000 waren. Nach Angaben der Stadtverwaltung starben am Dienstag sieben mit Covid-19 infizierte Personen. Seit Beginn des jüngsten Ausbruchs hat Shanghai 17 Todesfälle gemeldet, alle in den vergangenen drei Tagen. Zahlreiche Einwohner gaben jedoch an, dass Familienmitglieder seit Anfang März an der Krankheit gestorben sei, die Fälle aber nicht in der offiziellen Statistik auftauchten.

Insgesamt wurden für Dienstag 390 neue Fälle außerhalb der Quarantäne-Gebiete gemeldet, nach 550 am Montag. Zwei der 16 Stadtbezirke - Jinshan und Chongming - registrierten keine neuen Fälle. Die Gesundheitsbehörden wollten nun die Impfquoten bei älteren Menschen erhöhen. Nur 62 Prozent der Einwohner über 60 Jahre sind bislang vollständig geimpft.

(Bericht von Brenda Goh, geschrieben von Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)