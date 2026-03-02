Shanghai Hollywave Electronic System A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Hollywave Electronic System A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Hollywave Electronic System A 0,040 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Hollywave Electronic System A im vergangenen Quartal 88,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Hollywave Electronic System A 80,5 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 303,02 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 268,36 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

