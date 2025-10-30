Shanghai Hollywave Electronic System A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Hollywave Electronic System A hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Hollywave Electronic System A 0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Hollywave Electronic System A 112,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at