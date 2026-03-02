|
Shanghai Holystar Information Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Holystar Information Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Holystar Information Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,56 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,530 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 176,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 280,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,61 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 33,10 Prozent auf 651,85 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Holystar Information Technology A 974,33 Millionen CNY umgesetzt.
