Shanghai Huafon Aluminium A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Huafon Aluminium A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,61 Prozent auf 3,14 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at