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27.03.2026 06:31:29
Shanghai Huafon Aluminium A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Huafon Aluminium A lud am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 CNY, nach 0,350 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,56 Prozent auf 3,38 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,20 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,22 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Shanghai Huafon Aluminium A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,47 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,86 Milliarden CNY im Vorjahr.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,20 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 12,49 Milliarden CNY ausgegeben.
Redaktion finanzen.at
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