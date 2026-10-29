Shanghai Huafon Aluminium A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Huafon Aluminium A hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Huafon Aluminium A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,14 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at