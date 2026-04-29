|
29.04.2026 06:31:29
Shanghai Huafon Aluminium A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Huafon Aluminium A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 CNY, nach 0,270 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,98 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow dürfte sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite zeigen. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.