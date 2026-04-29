Shanghai Huafon Aluminium A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Huafon Aluminium A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 CNY, nach 0,270 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,98 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at