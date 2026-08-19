Shanghai Huafon Aluminium A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Huafon Aluminium A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Huafon Aluminium A 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,44 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,05 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at