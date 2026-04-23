SHANGHAI HUAYI GROUP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHANGHAI HUAYI GROUP hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,360 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SHANGHAI HUAYI GROUP im vergangenen Geschäftsjahr 6,45 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHANGHAI HUAYI GROUP 6,26 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at