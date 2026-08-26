SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,02 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,32 Prozent auf 266,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at