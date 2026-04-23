SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CNY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 282,0 Millionen CNY im Vergleich zu 345,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 CNY. Im Vorjahr waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 917,22 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 14,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP 1,08 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at