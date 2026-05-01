Shanghai Huili Building Materials: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Huili Building Materials hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Huili Building Materials 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at