Shanghai Huitong Energy Resource: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Huitong Energy Resource präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Huitong Energy Resource 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Huitong Energy Resource 30,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at