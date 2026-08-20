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20.08.2026 06:31:29
Shanghai Huitong Energy Resource legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Huitong Energy Resource hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 42,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Huitong Energy Resource 28,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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