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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Industrial Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Industrial Development lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Industrial Development ein Ergebnis je Aktie von 0,080 CNY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 590,9 Millionen CNY, gegenüber 887,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,42 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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