Shanghai Information2 Software A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Information2 Software A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 56,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 72,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,170 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,03 Prozent auf 188,50 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,45 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

