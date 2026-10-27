Shanghai InnoStar Bio-tech A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai InnoStar Bio-tech A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 64,43 Prozent auf 321,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at