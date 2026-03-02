02.03.2026 06:31:29

Shanghai InnoStar Bio-tech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai InnoStar Bio-tech A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai InnoStar Bio-tech A 0,110 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 240,6 Millionen CNY, gegenüber 258,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,05 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 28,82 Prozent auf 1,14 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 811,33 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
