Shanghai InnoStar Bio-tech A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai InnoStar Bio-tech A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai InnoStar Bio-tech A -0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,51 Prozent auf 254,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at