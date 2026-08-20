Shanghai International Airport: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai International Airport hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,30 Milliarden CNY – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai International Airport 3,18 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at