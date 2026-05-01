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01.05.2026 06:31:29
Shanghai International Airport gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai International Airport hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,63 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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