Shanghai International Port (Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai International Port (Group) hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11,14 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,05 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,151 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 10,31 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at