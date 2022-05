Shanghai International Port (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai International Port (Group) präsentierte in der am 30.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Es stand ein EPS von 0,153 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai International Port (Group) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai International Port (Group) im vergangenen Quartal 9,06 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai International Port (Group) 7,69 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,153 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,06 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at